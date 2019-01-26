Эрнесто Вальверде о том, что Хосеп Гвардиола звонил Фрэнки Де Йонгу: «Так делать нельзя»

Автор: Поршнев Тимофей 0

Хосеп Гвардиола, возглавляющий «Манчестер Сити», лично контактировал с хавбеком «Аякса» Френки Де Йонгом. Об этом высказался главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде.

23 января «Барса» объявила о трансфере Де Йонга, он присоединится к новой команде летом.

«Беседовать с игроком, у которого есть контракт с другим клубом, нельзя. Нельзя разговаривать с игроком, у которого есть контракт, я бы так не сделал, но стоит отметить, каждый поступает по-своему. Де Йонгу нужно будет еще адаптироваться, несмотря на то, что он перешел из клуба с такой же философией, как у «Барсы», – сказал Вальверде.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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