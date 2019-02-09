«Реал» хочет обменять своего игрока на Эдена Азара

«Реал» заинтересован в приобретении нападающего «Челси» Эдена Азара. Мадридский клуб готов отдать «синим» полузащитника Иско, чтобы снизить цену на 28-летнего бельгийца.

26-летний Иско находится в напряженных отношениях с главным тренером «Реала» Сантьяго Солари. Азар же неоднократно выражал желание перейти в «королевский клуб». Контракт бельгийца с «Челси» рассчитан до 30 июня 2020 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 150 миллионов евро.

В текущем сезоне Азар провел 31 матч за «Челси», забил 15 голов и отдал 10 результативных передач. Иско принял участие в 25 встречах в составе «Реала», отметившись 4 забитыми мячами и 2 голевыми пасами.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail