Никола Влашич: «Счастлив и горд, что подписал контракт с великим клубом»

Полузащитник Никола Влашич прокомментировал подписание контракта с ЦСКА. Соглашение рассчитано на шесть лет.

Сегодня московский клуб объявил о договоренности с «Эвертоном» о трансфере 21-летнего хавбека. Прошлый сезон хорватский футболист провел в ЦСКА на правах аренды.

«Я счастлив и горд, что подписал контракт с великим клубом. Это было мое единственное желание.

Надеюсь, мы добьемся вместе больших успехов. ЦСКА всегда будет первым! До скорой встречи!» – сказал Влашич.

В минувшем сезоне Влашич провел 31 матч во всех турнирах и забил восемь мячей.

Фото: Global Lool Press

Источник: официальный сайт ЦСКА