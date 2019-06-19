Никола Влашич: «Счастлив и горд, что подписал контракт с великим клубом»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Полузащитник Никола Влашич прокомментировал подписание контракта с ЦСКА. Соглашение рассчитано на шесть лет.

Сегодня московский клуб объявил о договоренности с «Эвертоном» о трансфере 21-летнего хавбека. Прошлый сезон хорватский футболист провел в ЦСКА на правах аренды.

«Я счастлив и горд, что подписал контракт с великим клубом. Это было мое единственное желание.

Надеюсь, мы добьемся вместе больших успехов. ЦСКА всегда будет первым! До скорой встречи!» – сказал Влашич.

В минувшем сезоне Влашич провел 31 матч во всех турнирах и забил восемь мячей.

Фото: Global Lool Press
Источник: официальный сайт ЦСКА

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