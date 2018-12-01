Сантьяго Солари считает, что Иско в плохой форме

Автор: Поршнев Тимофей 0

Иско

У главного тренера «Реала» Сантьяго Солари напряженные отношения с хавбеком Иско. Стали известны причины.

Основная причина – плохая физическая форма игрока. Тренер считает, что Иско далек от своих лучших кондиций. Он не может набрать форму с октября после операции на аппендиксе.

Ранее сообщалось, что у Солари испортились отношения с Иско на психологическом уровне. Сообщалось, что игрок проявил неуважение к Солари – не пожал руку после замены в матче с «Эйбаром».

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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