Диего Симеоне стал самым высокооплачиваемым тренером Европы

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне стал самым высокооплачиваемым наставником среди ведущих европейских чемпионатов. Сообщается, что заработная плата аргентинца составляет 3,3 миллиона евро до вычета налогов.

Вторым в списке идет наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола с окладом 1.9 миллиона евро в месяц.

На третьей строчке расположился итальянец Массимилиано Аллегри, возглавляющий «Ювентус». По информации издания, за месяц он зарабатывает 1,14 миллиона евро.

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

1. Диего Симеоне («Атлетико») — 3,3 миллиона евро

2. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») — 1,9 миллиона евро

3. Массимилиано Аллегри («Ювентус») — 1,14 миллиона евро

4. Нико Ковач («Бавария») — 580 тысяч евро

5. Томас Тухель («ПСЖ») — 420 тысяч евро

Фото: Global Look Press

Источник: L`Equipe