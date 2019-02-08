Диего Симеоне стал самым высокооплачиваемым тренером Европы

Автор: Поршнев Тимофей 0

Диего Симеоне

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне стал самым высокооплачиваемым наставником среди ведущих европейских чемпионатов. Сообщается, что заработная плата аргентинца составляет 3,3 миллиона евро до вычета налогов. 

Вторым в списке идет наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола с окладом 1.9 миллиона евро в месяц.

На третьей строчке расположился итальянец Массимилиано Аллегри, возглавляющий «Ювентус». По информации издания, за месяц он зарабатывает 1,14 миллиона евро.

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

1. Диего Симеоне («Атлетико») — 3,3 миллиона евро

2. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») — 1,9 миллиона евро

3. Массимилиано Аллегри («Ювентус») — 1,14 миллиона евро

4. Нико Ковач («Бавария») — 580 тысяч евро

5. Томас Тухель («ПСЖ») — 420 тысяч евро

Фото: Global Look Press
Источник: L`Equipe

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

дед мороз

Неймар и 26 девушек, Модрич и елка, Салах и куртка. Как звезды встретили 2019-й год

Пауло Дибала

«Ювентус» отказался продавать Дибалу

Кьеза

Мадридский «Реал» вступил в борьбу за форварда «Фиорентины»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 