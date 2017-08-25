Владимир Хашиг: «Вопрос смены тренера не обсуждается»

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг прокомментировал вылет клуба из Лиги Европы. Функционер также уверил болельщиков, что главный тренер команды Игорь Шалимов продолжит свою работу.

«Нам не удалось пройти без потерь последний отрезок, в течение которого мы сыграли 10 матчей за 33 дня, и результат вчерашней игры нас, конечно, расстроил. Проигрыш в Белграде и вылет из Лиги Европы, безусловно, болезненный удар для нас. Каждый год мы начинали выступление в Лиге Европы УЕФА с ранних стадий, и этот сезон не стал исключением. Такое большое количество игр и перелетов не могли не сказаться на физической форме футболистов. Чемпионат России – это очень серьезный турнир, слабых соперников в нем давно уже нет. И проводя два, а то и три матча в неделю, играть против соперника, находящегося в недельном игровом цикле, нелегко.

Вопрос смены тренера не обсуждается. Шалимов продолжит работать дальше. Мы не играем в любимую футбольную игру болельщиков: проиграл – смени тренера! Тем более что мы, менеджмент клуба и селекционный отдел, разделяем с ним ответственность за полученный результат. Хотя нам иногда кажется, что от нас хотят многого и сразу. Мы пока делаем только первые шаги, чтобы закрепиться в числе топ-клубов российского футбола.

Единственное, на что мы просим нашего тренера обратить внимание – это работа с молодыми игроками, особенно с теми, кто пришёл из нашей академии. Они, вполне возможно, не будут получать достаточной игровой практики в первой команде, и поэтому с ними должна вестись дополнительная интенсивная работа.

Мы понимаем, что болельщики расстроены исходом вчерашнего матча. Единственное что мы можем пообещать – мы продолжим интенсивно работать, а все, что дальше – это спорт. В нем случаются и поражения, и победы», — сказал Хашиг.

Напомним, что «Краснодар» потерпел поражение от «Црвены Звезды» со счетом 1:2 и вылетел из Лиги Европы из-за пропущенных мячей в домашнем матче. Первая игра закончилась 3:2 в пользу российского клуба.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Краснодар»