Супруга Икера Касильяса сообщила о том, что больна раком

Жена вратаря «Порту» Икера Касильяса Сара Карбонеро рассказала о своей болезни и борьбе с ней. Недавно у ее мужа был инфаркт.

«На этот раз дело касается меня. Это три буквы, мне до сих пор тяжело их написать. Несколько дней назад врачи обнаружили у меня злокачественную опухоль яичника, я уже перенесла операцию. К счастью, мы обнаружили болезнь на ранней стадии, но мне всё равно предстоит ещё несколько месяцев борьбы, на протяжении которых будет длиться лечение», — написала Карбонеро в инстаграм.

Недавно муж Сары Карбонеро, испанский вратарь «Порту» Икер Касильяс, перенес инфаркт на тренировке клуба. Ранее сообщалось, что Касильяс прокомментировал слухи о скором завершении карьеры.

Фото: Global Look Press

Источник: инстаграм Сары Карбонеро