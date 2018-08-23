Эден Азар назвал условие, при котором останется в «Челси»

Нападающий «Челси» Эден Азар сообщил руководству клуба, что останется в команде только при одном условии. Клубу просто нужно добиться определенного успеха.

27-летний бельгиец готов продлить контракт, рассчитанный до лета 2020 года, если «синие» по итогам сезона-2018/19 гарантируют себе участие в Лиге чемпионов – в этом они выступают в Лиге Европы.

Ранее форвард заявил, что не покинет Лондон в сезоне-2018/19. По данным СМИ, интерес к Азару проявляет «Реал».

Напомним, нападающий выступает за «Челси» с лета 2012 года. За шесть лет в клубе он принял участие в 302 матчах, забив 89 мячей. Также футболист помог команде завоевать 5 трофеев, включая два титула чемпиона Англии.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail