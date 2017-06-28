Дмитрий Полоз и Александр Ерохин перешли в «Зенит»

Автор: Алена Груздева 0

Россия - Новая Зеландия

Дмитрий Полоз и Александр Ерохин стали игроками «Зенита». Соглашение с каждым футболистом рассчитано на три года.

Пресс-служба «сине-бело-голубых» сообщает, что форвард Дмитрий Полоз и полузащитник Александр Ерохин будут выступать в Зените. Оба футболиста перешли в петербургский клуб из «Ростова».

В минувшем сезоне Полоз провел 26 матчей в РФПЛ, в которых забил 7 голов и отдал 5 ассистов. На счету Ерохина 4 гола и 2 результативные передачи в 25 матчах.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Официальный сайт ФК «Зенит»

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