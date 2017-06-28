Дмитрий Полоз и Александр Ерохин перешли в «Зенит»

Дмитрий Полоз и Александр Ерохин стали игроками «Зенита». Соглашение с каждым футболистом рассчитано на три года.



Пресс-служба «сине-бело-голубых» сообщает, что форвард Дмитрий Полоз и полузащитник Александр Ерохин будут выступать в Зените. Оба футболиста перешли в петербургский клуб из «Ростова».

В минувшем сезоне Полоз провел 26 матчей в РФПЛ, в которых забил 7 голов и отдал 5 ассистов. На счету Ерохина 4 гола и 2 результативные передачи в 25 матчах.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Официальный сайт ФК «Зенит»