Массимилиано Аллегри: «Барселона» – главный фаворит Лиги чемпионов»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри не согласился с мнением, что его команда является фаворитом Лиги чемпионов. Он считает, что главный фаворит — каталонская «Барселона».

«В этом году, как и во все предыдущие, мы работает над целью, которую не смогли достичь в последние годы.

Тут необходимо немного удачи. «Ювентус» играл в двух финалах Лиги чемпионов за последние четыре года. Один раз мы вылетели после отличного матча в Мадриде, еще раз после того, как перевернули игру в Мюнхене. Это тоже не пустое место.

Я не чувствую себя привилегированным. Я чувствую себя тренером, которому посчастливилось принять такую команду, как «Ювентус», которая способна замахнуться на победу в Лиге чемпионов.

В прошлом сезоне, когда «Реал» отстал об «Барселоны» в чемпионате на 20 очков, я говорил, что они фавориты Лиги чемпионов. Им где-то повезло, нам – нет, но в итоге они победили.

В этом году главный фаворит на победу в Лиге чемпионов – «Барселона». Их матчи нужно смотреть, а не просто следить за командой. Все просто. Это претендент номер один, а мы в четверке претендентов», – сказал Аллегри.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia