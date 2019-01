Сборная России по хоккею проиграла США в полуфинале МЧМ-2019

Молодежная сборная России по хоккею проиграла США в рамках чемпионата мира 2019 года (1:2). Команда под руководством Валерия Брагина не прошла в финал турнира.

За США шайбы забросили Оливер Вальстрем и Саша Хмелевски. За сборную России отличился Григорий Денисенко.

HIGHLIGHTS: We know the first finalist. @USAHockey edged @RussiaHockey 2-1 to advance to the #WorldJuniors gold medal game. Watch the highlights here.

Read more: https://t.co/rZ6fdeXk8v pic.twitter.com/UIWR47s3Z4

— IIHF (@IIHFHockey) January 5, 2019