«Челси» заинтересовался Эдинсоном Кавани

«Челси» проявляет интерес к игроку «ПСЖ». Нападающий парижан Эдинсон Кавани привлек внимание лондонского клуба.

«Синие» могут предложить за форварда около 55 млн евро. «Челси» хотел бы приобрести уругвайца в это трансферное окно. Контракт игрока с парижской командой рассчитан до конца сезона-2019/20.

Напомним, футболист перешел в «ПСЖ» в 2013 году. В нынешнем сезоне в чемпионате Франции он провел 11 игр, забил 10 мячей и отметился двумя голевыми передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Express