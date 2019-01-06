«Челси» заинтересовался Эдинсоном Кавани

Автор: Дарья Григорьева 0

Кавани

«Челси» проявляет интерес к игроку «ПСЖ». Нападающий парижан Эдинсон Кавани привлек внимание лондонского клуба.

«Синие» могут предложить за форварда около 55 млн евро. «Челси» хотел бы приобрести уругвайца в это трансферное окно. Контракт игрока с парижской командой рассчитан до конца сезона-2019/20.

Напомним, футболист перешел в «ПСЖ» в 2013 году. В нынешнем сезоне в чемпионате Франции он провел 11 игр, забил 10 мячей и отметился двумя голевыми передачами.

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Express

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