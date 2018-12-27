Гаттузо могут уволить из «Милана» после матча против «СПАЛа»

Дженнаро Гаттузо могут уволить с поста главного тренера «Милана». Его отставка, возможно, пройдет в скором времени.

По информации итальянских СМИ, будущее специалиста решено. Предполагается, что официальное заявление руководство клуба сделает после игры против «СПАЛа». Матч состоится 29 декабря.

Ранее «Милан» выдвинул условие Гаттузо. Чтобы остаться на посту главного тренера, он должен был обыграть «Фрозиноне» и «СПАЛ». Но с первым соперником команда под его руководством сыграла в ничью (0:0).

Напомним, что на данный момент «Милан» в чемпионате Италии занимает шестое место с 28 очками.

Фото: Global Look Press

Источник: Calciomercato.com