Артур: «Молюсь, чтобы Неймар вернулся в «Барселону»

Автор: Дарья Григорьева 0

Полузащитник «Барселоны» Артур высказал свое мнение по поводу нападающего Неймара. Хавбек хотел бы, чтобы форвард вернулся в каталонский клуб. 

«Я лично молюсь за то, чтобы он вернулся, потому что Неймар прекрасен и это неоспоримо. Я думаю, что чем сильнее игроки в команде, тем лучше для нее», — заявил бразилец.

Кроме того он отметил, что постарается сделать все возможное, чтобы нападающий вернулся в стан «сине-гранатовых». Но у Неймара своя жизнь, и игроку самому решать.

«Он мой большой друг и профессионал, которым я очень восхищаюсь, поэтому я был бы очень рад его возвращению», — добавил Артур.

Напомним, что Неймар покинул «Барселону» в 2017 году и перешел в «ПСЖ». В нынешнем сезоне в чемпионате Франции за парижский клуб он провел 12 игр, забил 11 мячей и отметился шестью голевыми передачами.

Фото: GLobal look Press
Источник: El Mundo Deportivo

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