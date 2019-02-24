Игрок «Лилля» заинтересовал топ-клубы Европы

Полузащитник «Лилля» Николя Пепе заинтересовал несколько европейских клубов. Он может перебраться в другую команду.

По информации источника, футболист привлек внимание «Баварии», «Барселоны», «Арсенала» и «ПСЖ». Все четыре клуба уже провели переговоры о возможном трансфере игрока. Утверждается, что дальше всех в этих переговорах продвинулся мюнхенский клуб. Он ближе к заключению сделки.

Напомним, Пепе перешел в «Лилль» в 2017 году. В нынешнем сезоне чемпионата Франции он провел 26 матчей, забил 16 мячей и сделал 11 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Le 10 Sport