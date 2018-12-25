«Рубин» просмотрит резервного вратаря «Тюмени»

«Рубин» пригласил на просмотр резервного вратаря «Тюмени» Игоря Обухова. Футболист отправится с казанским клубом на сборы.

Вместе с командой Курбана Бердыева голкипер проведет зимние сборы в Турции. Если Обухов не проявит себя в данный период, то «Рубин» не подпишет вратаря.

Напомним, что Игорь Обухов является воспитанником «Зенита». В 2017 году перешел в «Тюмень». Затем в прошлом сезоне перебрался на правах аренды в тульский «Арсенал». В нынешнем году вернулся в команду Евгения Маслова.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Тюмени»