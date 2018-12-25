«Рубин» просмотрит резервного вратаря «Тюмени»

Автор: Дарья Григорьева 0

«Рубин» пригласил на просмотр резервного вратаря «Тюмени» Игоря Обухова. Футболист отправится с казанским клубом на сборы.

Вместе с командой Курбана Бердыева голкипер проведет зимние сборы в Турции. Если Обухов не проявит себя в данный период, то «Рубин» не подпишет вратаря.

Напомним, что Игорь Обухов является воспитанником «Зенита». В 2017 году перешел в «Тюмень». Затем в прошлом сезоне перебрался на правах аренды в тульский «Арсенал». В нынешнем году вернулся в команду Евгения Маслова.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Тюмени»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Премьер-лига. 15 тур. «Анжи» сыграл вничью с «Рубином» — 1:1

Матч «Локомотива» и «Рубина» начнется с минуты молчания в память о погибшем игроке москвичей

РФПЛ. 28 тур. «Динамо» — «Рубин» — 0:0. Химки. «Арена Химки». 30 апреля 2018 г.

Курбан Бердыев: «Зенит» будет чемпионом с отрывом»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 