Генрих Мхитарян получил перелом

Автор: Дарья Григорьева 0

Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян получил повреждение. Игрок пропустит из-за травмы пару месяцев.

У футболиста диагностировали перелом плюсневой кости на правой ноге. Из-за полученного повреждения хавбек выбыл из строя на шесть недель.

Напомним, что в последний раз Мхитарян выходил на поле в матче Кубка лиги против «Тоттенхэма»(0:2). В нынешнем сезоне он провел 14 игр, забил четыре мяча и отметился одной результативной передачей.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Арсенала»

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