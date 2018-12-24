Генрих Мхитарян получил перелом

Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян получил повреждение. Игрок пропустит из-за травмы пару месяцев.

У футболиста диагностировали перелом плюсневой кости на правой ноге. Из-за полученного повреждения хавбек выбыл из строя на шесть недель.

Напомним, что в последний раз Мхитарян выходил на поле в матче Кубка лиги против «Тоттенхэма»(0:2). В нынешнем сезоне он провел 14 игр, забил четыре мяча и отметился одной результативной передачей.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Арсенала»