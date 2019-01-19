Флорентино Перес поддержал Сантьяго Солари в ситуации с Иско

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари обсудил с клубом ситуацию полузащитника Иско. Руководство настроено против футболиста.

26-летний хавбек сборной Испании после назначения Солари вышел в стартовом составе лишь в трех из 18 матчей. Причем это были не ключевые игры – ответные встречи Кубка Испании и матч с ЦСКА в Лиге чемпионов (0:3).

Солари несколько недель назад пообщался с руководителями «Реала», изложил свое видение ситуации и получил поддержку.

Несмотря на заявления о том, что ему нравится Иско, Солари, видимо, как сообщает As, решил, что футболист не подходит под его тактику.

Аргентинец предпочитает более быстрые выходы из обороны в атаку, короткие отрезки владения мячом, а Иско комфортнее играть при неспешном футболе с контролем мяча.

Кроме того, ранее сообщалось, что у игрока и тренера случился конфликт из-за того, что Иско не пожал руку Солари в раздевалке. Затем хавбек поставил лайк в твиттере под постом с критикой Солари.

Президент «Реала» Флорентино Перес лично одобрил позицию Солари. Теперь у Иско два варианта – уйти из клуба или приспособиться к системе тренера.

Вероятно, летом Иско покинет «Реал», а клуб сможет инвестировать средства в трансферы. Спасти его карьеру в Мадриде может, скорее всего, только смена тренера.

Фото: Global Look Press

Источник: As