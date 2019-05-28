Эдинсон Кавани дал согласие на переход в «Атлетико»

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани в летнее трансферное окно может покинуть клуб. Он может оказаться в мадридском «Атлетико».

По информации источника, уругвайский форвард дал согласие на переход в «Атлетико». Отмечается, что этот трансфер может состояться только в случае ухода из мадридской команды Диего Косты.

Ранее сообщалось, что Коста может продолжить карьеру в Китае, но затем форвард заявил, что хотел бы продолжать играть в одном из ведущих европейских чемпионатов.

Напомним, что после оскорблений арбитра в матче с «Барселоной» Коста получил восьмиматчевую дисквалификацию, а через неделю отказался тренироваться с «Атлетико».

В нынешнем сезоне Коста провел 21 матч на клубном уровне, забив 5 голов. На счету Кавани — 33 матча и 23 гола.

Фото: Global Look Press

Источник: El Mundo Deportivo