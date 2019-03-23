Станислав Черчесов: «Гильерме говорит на русском лучше, чем я на казахском»

Автор: Тимофей Поршнев 0

Гильерме

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался об игре бразильского вратаря «Локомотива» Гильерме за россиян. Специалист защитил своего игрока.

«Не хочется обсуждать такие вещи в 21-м веке. Гильерме говорит на русском лучше, чем я на казахском.

Мы для него не просили российский паспорт, он 10 лет здесь. По контракту за сборную не играют, только по зову. За Казахстан тоже Меркель играет.

Легче играть с командами ниже классом, независимо от системы. Это любой тренер скажет. У Казахстана первый матч с новым тренером, новые нюансы.

Все знают свои маневры, у капитана и штрафные, и дальние удары. Но выделять никого не стану», – сказал Черчесов.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport24

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