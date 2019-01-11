УЕФА огласил символическую команду 2018 года

УЕФА на официальном сайте организации назвал имена футболистов, вошедших в символическую команду 2018 года. Голосование проводилось среди болельщиков с середины декабря.

Наибольшее представительство в команде года получил мадридский «Реал». Сразу четверо «сливочных» попали в группу из 11-ти футболистов.

В команду года вошли следующие игроки: Марк-Андре тер Штеген («Барселона»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело, Лука Модрич (все – «Реал»), Н’Голо Канте, Эден Азар (оба – «Челси»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Реал» / «Ювентус»)

В голосовании приняли участие более 1,8 млн пользователей.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт УЕФА