Доминик Соланке: «Санчо вдохновляет молодых английских футболистов»

Нападающий «Борнмута» Доминик Соланке прокомментировал игру полузащитника «Боруссии» Д Джейдона Санчо. Он высоко оценил успехи молодого футболиста.
«Санчо прекрасно выступает в Германии. Многие молодые игроки хотели бы пойти по его пути. Его вызов в национальную команду Англии и удачное выступление в «Боруссии» вдохновляют молодых английских футболистов», — заявил Соланке.
Напомним, что хавбек перешел в немецкий клуб в 2017 году. В нынешнем сезоне в Бундеслиге он провел 17 игр, забил шесть мячей и отметился восьмью голевыми передачами.
Фото: Global Look Press
Источник: Goal.com (EN)