Доминик Соланке: «Санчо вдохновляет молодых английских футболистов»

Автор: Дарья Григорьева 0

Нападающий «Борнмута» Доминик Соланке прокомментировал игру полузащитника «Боруссии» Д Джейдона Санчо. Он высоко оценил успехи молодого футболиста. 

«Санчо прекрасно выступает в Германии. Многие молодые игроки хотели бы пойти по его пути. Его вызов в национальную команду Англии и удачное выступление в «Боруссии» вдохновляют молодых английских футболистов», — заявил Соланке.

Напомним, что хавбек перешел в немецкий клуб в 2017 году. В нынешнем сезоне в Бундеслиге он провел 17 игр, забил шесть мячей и отметился восьмью голевыми передачами.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal.com (EN)

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