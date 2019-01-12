Доминик Соланке: «Санчо вдохновляет молодых английских футболистов»

Нападающий «Борнмута» Доминик Соланке прокомментировал игру полузащитника «Боруссии» Д Джейдона Санчо. Он высоко оценил успехи молодого футболиста.

«Санчо прекрасно выступает в Германии. Многие молодые игроки хотели бы пойти по его пути. Его вызов в национальную команду Англии и удачное выступление в «Боруссии» вдохновляют молодых английских футболистов», — заявил Соланке.

Напомним, что хавбек перешел в немецкий клуб в 2017 году. В нынешнем сезоне в Бундеслиге он провел 17 игр, забил шесть мячей и отметился восьмью голевыми передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com (EN)