Появилось видео с водителем ведущей «Первого канала», которого избили Александр Кокорин и Павел Мамаев

Автор: Поршнев Тимофей 0

Александр Кокорин

Опубликовано видео из больницы, где находится водитель ведущей «Первого канала». На него напали футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Вчера Кокорин и Мамаев избили в московском кафе чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

Сегодня стало известно, что за два часа до инцидента с чиновниками футболисты избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Гражданин Беларуси Виктор Соловьев получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму и находится в реанимации.

Фото: Global Look Press
Видео: YouTube
Источник: телеграм-канал Mash

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