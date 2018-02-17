Гурам Аджоев: «Дзюба не думает о деньгах»

Президент «Арсенала» Гурам Аджоев поговорил о новичке команды Артеме Дзюбе. Аджоев подчеркнул, что нападающий перешел к тулякам не ради денег.

«Что я думаю о новичках клуба — Дзюбе и Новосельцеве? Большие игроки. Артем и Иван выступали в хороших командах, пришли к нам из «Зенита». Им просто не хватало игровой практики и времени, чтобы показать себя. Как проходит процесс их адаптации? Смотрю и кажется, как будто сезон они начинали у нас. Ребята с ходу влились в команду, быстро набирают кондиции. Хороший пример, второй гол «Арсенала» в матче с «Торпедо» БелАЗ. Разыграли идеальную комбинацию: Кангва забил с передачи Дзюбы, который получил пас от Джорджевича. Артем мог завершать сам, но предпочёл дать возможность партнеру. Это показатель того, что Дзюба — командный игрок. Убежден, через две недели они с Новосельцевым будут выглядеть еще сильнее.

Опасался ли сложного характера Артема, когда подписывал с ним контракт? Ничуть. Я с ним много общался и не заметил каких-то проблем. Плюс, вы же знаете — у всех топовых футболистов непростой характер. Но сейчас у Дзюбы впервые в жизни есть шанс сыграть на домашнем чемпионате мира. А соответственно мотивация идти вперёд. Возвращаясь к игре с «Торпедо», его много цепляли, валили, фолили на нем. Но он никак не реагировал — не кричал, не орал, никаких претензий арбитрам. Парень молча играет и все. Это о многом говорит.

Правда, что Дзюба пошел на более чем двукратное понижение в зарплате, ради возможности играть в «Арсенале»? Это закрытая информация. Скажу так, Артем не думает о деньгах. Он хочет играть. Сначала в тульском «Арсенале», а потом и в сборной страны. Для Дзюбы важно доказать всем и, в том числе главному тренеру национальной команды, что он достоин выступить на чемпионате мира в России.

Дзюба большой мастер, он еще свое забьет. Он и с «Торпедо» мог забить, но отдал пас. Артем — настоящий бомбардир. Когда наступит время — он начнет забивать. Не один, и не два мяча. Вот увидите», — подытожил Аджоев.

Напомним, арендное соглашение 29-летнего форварда с тульским клубом рассчитано до конца текущего сезона. В текущем сезоне чемпионата России Артем сыграл за «Зенит» 15 матчей и забил 1 гол.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»