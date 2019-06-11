Даниэле Де Росси договорился с клубом из МЛС

Бывший игрок «Ромы» Даниэле Де Росси может перейти в «Лос-Анджелес». Сообщается, что итальянец пришел к соглашению с клубом из МЛС.

35-летний полузащитник провел всю карьеру в «Роме» и теперь собирается перейти в «Лос-Анджелес» из МЛС. Де Росси в прошедшем сезоне провел 23 матча за «Рому» и забил два мяча.

В турнирной таблице регулярного чемпионата МЛС «Лос-Анджелес» возглавляет Западную конференцию, опережая идущих следом земляков из «ЛА Гэлакси» на девять очков.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN