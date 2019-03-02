Экс-президент «Локомотива» Валерий Филатов вернется в клуб и станет советником гендиректора

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о возвращении в клуб экс-президента Валерия Филатова. Он руководил клубом 14 лет.

Ранее об этом сообщил народный артист России и болельщик железнодорожников Валерий Баринов.

«Источники в этот раз не врут. На 99 процентов Филатов станет советником Василия Александровича Кикнадзе. Но только я документы не подписываю, сам факт вступления в должность лучше уточнить у самого Кикнадзе», — сказал Мещеряков.

Филатов занимал пост президента «Локомотива» в 1992-2006 годах. При нем команда завоевала первые трофеи в постсоветский период: два чемпионских титула (2002, 2004), четыре Кубка России (1996, 1997, 2000, 2001) и два Суперкубка России (2003, 2005).

Фото: Global Look Press

Источник: Sport24.ru