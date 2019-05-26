Дрис Мертенс: «Я остаюсь в «Наполи» чтобы побить рекорд Марека Гамшика»

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс дал оценку последнего матча клуба в чемпионате с «Болоньей». Команда Карло Анчеллотти уступила со счетом 2:3.

«Жаль, что «Наполи» проиграл. Хотели хорошо закончить сезон. Думаю, мы заслужили как минимум ничью и хорошо отыграли второй тайм.

Мое будущее? У меня есть еще год по контракту, и я остаюсь, потому что чувствую себя важной частью большого проекта. Я счастлив, что снова забил и хочу побить рекорд Гамшика», — сказал бельгиец.

В матче с «Болоньей» Мертенс забил 109-й гол за «Наполи», обогнав по этому показателю Аттилу Саллустру. 32-летний форвард стал третьим бомбардиром клуба. Только два игрока забили за неаполитанцев больше голов — Марек Гамшик и Диего Марадона (121 и 115 голов соответственно).

Мертенс выступает за клуб из Неаполя с 2013 года. «Наполи» по итогам чемпионата Италии стал серебряным призером.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Наполи»