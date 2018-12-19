Андрей Аршавин оказался в центре скандала

Автор: Андрей Синельщиков 0

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Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин стал участником скандала. Футболист, недавно завершивший карьеру игрока, несколько дней назад возглавил детский проект «Зенита» под названием «Сириус».

Футболист провел ночь в стриптиз-клубе, затем вышел из него с девушками и устроил верховую прогулку на лошадях. После этого экс-футболист отказался платить за прокат лошадей. Кроме того, женатый Аршавин целовался с девушками возле дверей клуба.

Аршавин выступал за клубы «Зенит», лондонский «Арсенал», и краснодарскую «Кубань». Последние два года 37-летний Аршавин выступал за казахстанский «Кайрат». Несколько недель назад форвард принял решение завершить футбольную карьеру, после чего получил работу в «Зените». Задачей Аршавина является окультуривание юных футболистов, с которыми он намерен посещать Эрмитаж и театры.

Фото: Global Look Press
Источник: телеграм-канал Mash

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