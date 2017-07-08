«Манчестер Юнайтед» намерен сделать новое предложение «Тоттенхэму» по Эрику Дайеру

Автор: Лидия Дидык 0

Эрик Дайер

«Манчестер Юнайтед» предпримет вторую попытку приобрести игрока «Тоттенхэма». Им станет полузащитник Эрик Дайер.

Ранее сообщалось, что в «МЮ» может перейти полузащитник «Челси» Неманья Матич, но после того, как манкунианцы опередили лондонский клуб в борьбе за нападающего Ромелу Лукаку, маловероятно, что синие отпустят Матича в стан «красных дьяволов». В результате «МЮ» вновь нацелился на Дайера.

Ранее «шпоры» уже отклонили одно предложение, дав понять, что 23-летний футболист не продается. Новое предложение может составить около £ 50 млн.

Фото: Global Look Press
Источник: The Guardian

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Эрик Дайер

«Манчестер Юнайтед» планирует приобрести Эрика Дайера

Сергей Фурсенко

Сергей Фурсенко назначен генеральным директором «Зенита», Кубок конфедераций в России может стать последним в истории. Главные новости дня

Кейн

«Тоттенхэм» не продаст Харри Кейна менее чем за 200 млн. фунтов

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 