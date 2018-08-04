Лука Модрич будет продан миланскому «Интеру» за 60 миллионов евро

Мадридский «Реал» готов продать полузащитника Луку Модрича в миланский «Интер». Единственным условием перехода является заключение сделки размером в 60 миллионов евро.

«Нерадзурри» изначально предлагает за 32-летнего хорватского полузащитника 40 миллионов евро. Миланцы готовы изначально арендовать Модрича на год за 15 миллионов, а затем выкупить его за 25 миллионов. Одновременно «Интер» продолжает переговоры с агентами хорвата, которому предложен контракт сроком в четыре года.

Президент «Королевского клуба» Флорентино Перес заинтересован в выручке 25 миллионов евро за год аренды Модрича и еще 35 миллионов за право выкупа контракта игрока «Интером». Ранее Перес заявлял, что хорватский полузащитник сможет покинуть мадридскую команду, если за него предложат 750 миллионов.

Один из лучших полузащитников мира Лука Модрич выступает в «Реале» с 2012 года. Его контракт со «сливочными» истекает летом 2020 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia