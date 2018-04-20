Карл-Юхан Юнссон: «Ибрагимович потянул бы команду вниз»

Вратарь сборной Швеции Карл-Юхан Юнссон поделился мнением о возвращении Златана Ибрагимовича в команду. По его словам, Ибрагимович не усилил бы сборную.

Вратарь сборной Швеции Карл-Юхан Юнссон дал понять, что не хочет видеть в команде нападающего Златана Ибрагимовича, который на днях намекнул на возможное возобновление международной карьеры.

«Конечно же, решение по поводу Златана примет наш тренер, но ведь мы пробились на чемпионат мира без него. У нас хороший коллектив, а он ярко выраженный индивидуалист. Его возвращение лишь потянет команду вниз, учитывая, что нам придётся менять нашу систему построения игры только для того, чтобы ему в ней было комфортно. Уверен, Златан показывал бы качественный футбол в составе сборной, но он в этом плане похож на Роналду и Месси: вместо коллективных действий на поле наша игра стала бы вращаться вокруг него», — сказал Юнссон.

Напомним, что Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры в сборной 22 июня 2016 года. Сейчас швед выступает за американский «Лос-Анджелес Гэлакси».

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia