Мутко о предстоящем матче с Мексикой: «Он будет для нашей сборной как финал»

Автор: Никита Воробьев 0

Виталий Мутко

Президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о третьем сопернике сборной России по групповому этапу Кубка Конфедераций. Вице-премьер РФ отметил характер мексиканцев и предположил, за счет чего наша национальная команда может одержать над ними победу.

«Сборная Мексики по уровню схожа с португальцами, это команда, обладающая звездными игроками, очень мобильная и быстрая сборная, с отлаженными командными действиями. Вчера мексиканцы показали характер, переломив ход игры с командой Новой Зеландии и выиграв со счетом 2:1. В общем, этот соперник далеко не подарок, и нам предстоит важнейший матч, он будет для нашей сборной как финал. Если наша команда будет играть так, как во втором тайме матча с португальцами, то шансы у нас появятся.

Мексиканцы находятся выше нас в таблице, поэтому у них будет маленькое психологическое и тактическое преимущество и игра будет интересной. Надеюсь, что наши ребята порадуют болельщиков, которые хотят результата, они это понимают», – заявил Мутко.

Стоить отметить, что для выхода в полуфинал Кубка Конфедераций сборной России необходимо одержать победу над мексиканцами. Встреча состоится 24 июня в Казани.

Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС

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