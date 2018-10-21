Даниэле Де Росси, Александар Коларов и Патрик Шик готовы сыграть с ЦСКА в Лиге Чемпионов

Защитник Александар Коларов, полузащитник Даниэле де Росси и форвард Патрик Шик смогут помочь «Роме» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА. Все трое пропустили субботний матч серии А против СПАЛ (0:2).

Де Росси, Коларов и Шик сегодня на тренировочной базе прошли фитнес-тесты, которые определили их готовность сыграть с ЦСКА.

Московский клуб возглавляет группу G Лиги чемпионов с четырьмя очками, затем идет «Рома» и «Реал» – у них по три очка.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia