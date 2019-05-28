Эрик Ламела: «Финал Лиги чемпионов — возможность войти в историю «Тоттенхэма»

Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Ламела поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Встреча состоится 1 июня в Мадриде, на стадионе «Ванда Метрополитано».

«Я чувствую себя хорошо. У меня еще есть несколько дней для тренировок, чтобы подойти к матчу в оптимальном состоянии.

Мы хорошо подготовились. Мы упорно тренировались и готовы к игре морально и физически.

Я надеюсь теперь получить удовольствие от этого матча, для меня это как подарок, который дали после столь сложного периода, через который я прошел. Хочу показать свою лучшую игру.

Мы общались между собой в команде и отметили, что это прекрасная возможность войти в историю этого клуба. Мы пытаемся подойти к этой встрече в лучшем состоянии и с лучшим настроем. Уверен, что мы покажем очень хорошую игру.

Наша команда всегда борется, и все игроки верят в себя. Теперь мы в финале и верим в победу больше, чем когда-либо», – сказал Ламела.

27-летний аргентинец выступает за лондонский клуб с 2013 года. Полузащитник провел 129 игр за «Тоттенхэм» и забил 14 голов. Ранее Ламела выступал за итальянскую «Рому» и аргентинский «Ривер Плейт».

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com