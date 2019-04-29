Андрей Аршавин: «Санти Касорла говорил, что «Вильярреалу» не до Лиги Европы»

Бывший полузащитник «Арсенала» Андрей Аршавин вспомнил о выступлении за лондонский клуб. Россиянин выступал за лондонский клуб с 2009 по 2013 годы.

«Общаюсь ли с кем-то из «Арсенала»? Недавно, вот написал в инстаграме Самиру Насри, он откликнулся, мы с ним попереписывались. Санти Касорла приезжал с «Вильярреалом» играть с «Зенитом». Мы тоже с ним поговорили, постояли, посмеялись. Так специально нет, но когда мы видим друг друга, я рад их очень видеть, нам есть что вспомнить и о чем поговорить.

Санти Касорла говорил, что им не до Лиги Европы, как раз они в зоне вылета были. А то, говорит, поеду в пенсионном возрасте в первую лигу.

В «Арсенале» дружил в первый период как раз с Насри, с Сеском Фабрегасом часто общались. Потом, когда произошла смена поколений, хорошие отношения у меня складывались с немцами – с Подольски и Мертесакером. Шутили надо мной всегда. Подольски по-русски иногда ругался. Мертесакер – там другие шутки. Поделиться не могу.

Вспоминается, как Эбуэ стоял перед зеркалом голый и танцевал. Это было очень смешно, если честно. Просто, когда было хорошее настроение. Танцевал-то он всегда, но чтобы голым перед зеркалом… Не знаю, по каким дням, но это было», – сказал Аршавин.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт УЕФА