Марселино о травме Черышева: «Тесты не выявили ничего серьезного. Считаем, это ненадолго»

Главный тренер «Вильярреала» Марселино Гарсия Тораль прокомментировал травму полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева. Футболист был заменен на 16-й минуте матча 9-го тура чемпионата Испании с «Леганесом» (1:1).

«Он получил повреждение еще в матче сборной. Предыдущие тесты показали, что ничего серьезного. Мы считаем, что это ненадолго», – отметил Марселино.

Затем «Валенсия» на официальном сайте более подробно рассказала о повреждении.

«Черышев почувствовал незначительный дискомфорт в левой ноге, из-за этого его и заменили. Футболисту приложили лед к месту ушиба.

После первого же обследования, проведенного на стадионе, у Черышева выявили ушиб мышц голени левой ноги, в этом же месте он получал удар в расположении национальной сборной», – сказано в заявлении «Валенсии».

Фото: Global Look Press

Источник: La Vanguardia