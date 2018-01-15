Самир Насри будет дисквалифицирован на 4 года за переливание крови

Автор: Лидия Дидык 0

Самир Насри

Полузащитник «Антальяспора» Самир Насри может быть отстранен от футбола за нарушение антидопингового законодательства. Срок дисквалификации может составить четыре года. 

30-летнему французу, в сезоне-2016/17 выступавшему за «Севилью», делали переливание крови, что запрещено антидопинговыми правилами. Испанская антидопинговая лаборатория рекомендовала УЕФА отстранить Насри от футбола на 4 года.

Сообщается, что Насри подавал апелляцию в УЕФА, но ему было отказано в выдаче терапевтического исключения, которое бы позволило французу избежать наказания.

Фото: Global Look Press
Источник: As

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