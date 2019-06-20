Федор Кудряшов покинул расположение клуба «Истанбул»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Кудряшов

Защитник Федор Кудряшов ушел из «Истанбула». Футболист сборной России провел в турецком клубе полгода.

Кудряшов сыграл восемь игр за турецкий клуб и забил один гол. По итогам прошедшего чемпионата Турции «Истанбул» занял второе место.

Вместе с Кудряшовым клуб покинули нападающий Эммануэль Адебайор и защитник Сердар Ташчи. Кудряшов может стать игроком «Зенита», клуб из Санкт-Петербурга заинтересован в приобретении флангового защитника.

Кудряшов ранее выступал за российские клубы «Рубин», «Ростов», «Терек», «Краснодар», «Томь», «Химки», и московский «Спартак».

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер клуба «Истанбул»

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