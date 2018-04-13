«Бавария» объявила о назначении Нико Ковача главным тренером

«Бавария» официально объявила, кто со следующего сезона станет главным тренером команды. Нико Ковач летом приступит к исполнению своих обязанностей.

Спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич в эфире клубного телевидения заявил, что контракт вступит в силу 1 июля 2018 года.

Накануне «Бавария» согласовала с хорватским специалистом контракт на три года. Ранее появилась информация, что «Бавария» выплатила за Ковача «Айнтрахту» отступные в размере 2,2 миллионов евро. Вместе с Нико в Мюнхен переберется его брат и ассистент 44-летний Роберт Ковач.

Напомним, что в сезоне-2016/17 «Айнтрахт» под руководством Ковача занял 11-е место в бундеслиге, а сейчас идет пятым, имея в активе 46 очков.

Sportdirektor Hasan Salihamidžić bei #FCBayernTVlive : "Niko Kovač wird ab dem 1. Juli 2018 neuer Trainer des #FCBayern . Wir haben uns gestern auf einen Dreijahresvertrag geeinigt." #MiaSanMia @Brazzo pic.twitter.com/x5qNNALWEL — FC Bayern München (@FCBayern) April 13, 2018

Фото: Global Look Press

Источник: официальный твиттер ФК «Бавария»