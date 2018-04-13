«Бавария» объявила о назначении Нико Ковача главным тренером

Автор: Тимофей Поршнев 0

Nico Kovac

«Бавария» официально объявила, кто со следующего сезона станет главным тренером команды. Нико Ковач летом приступит к исполнению своих обязанностей.

Спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич в эфире клубного телевидения заявил, что контракт вступит в силу 1 июля 2018 года.

Накануне «Бавария» согласовала с хорватским специалистом контракт на три года. Ранее появилась информация, что «Бавария» выплатила за Ковача «Айнтрахту» отступные в размере 2,2 миллионов евро. Вместе с Нико в Мюнхен переберется его брат и ассистент 44-летний Роберт Ковач.

Напомним, что в сезоне-2016/17 «Айнтрахт» под руководством Ковача занял 11-е место в бундеслиге, а сейчас идет пятым, имея в активе 46 очков.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный твиттер ФК «Бавария»

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