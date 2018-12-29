Хосеп Гвардиола: «Для меня игроки «Манчестер Сити» — герои»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об игре команды. Он отметил, что продолжает верить в своих футболистов.

«Наша команда сохраняет веру. Знаем, что нам нужно вернуться на путь побед, если хотим бороться за трофеи. Почему я должен перестать верить в своих игроков после того, что они сделали за последние 15-16 месяцев? Для меня они герои. Я всегда рядом с ними и так будет до конца нашей совместной работы. Ничего не изменится» — заявил Гвардиола.

Напомним, что в нынешнем сезоне АПЛ «горожане» занимают третье место с 44 очками.

Фото: GLobal Look Press

Источник: Sky Sports