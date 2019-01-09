Почеттино не рад победе «Тоттенхэма» над «Челси»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал игру своей команды. Он поделился мнением о победе над «Челси» в полуфинале Кубка лиги (1:0).

Напомним, победу «шпорам» принес гол форварда Харри Кейна с пенальти. Футболист реализовал 11-метровый, который он сам и заработал, избежав офсайда. В данном эпизоде судьи использовали систему VAR.

«Если вы смотрели чемпионат мира и Ла Лигу, то видели, что там никто не доволен системой VAR. Приятно получить выгоду, но я не рад, что мы выиграли таким способом. Я сторонник технологий, но их нужно использовать иначе», — заявил аргентинский специалист.

Почеттино отметил, что к VAR пока много вопросов.

Напомним, что в АПЛ «Тоттенхэм» занимает третье место с 48 очками.

Фото: GLobal Look Press

Источник: Sky Sports