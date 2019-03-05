«Милан» не отпустит Романьоли в другой клуб

Автор: Дарья Григорьева 0

«Милан» намерен удержать защитника и капитана команды Алессио Романьоли. Итальянец не покинет клуб в ближайшее время.  

По информации источника, россонери наложили запрет на уход футболиста, поэтому заинтересованным в игроке «Челси» и «Реалу»придется найти другие варианты. К тому же утверждается, сам Романьоли не хочет покидать «Милан», так как считает, что именно здесь он будет по-настоящему счастлив.

Напомним, в нынешнем сезоне чемпионата Италии защитник провел 21 матч, забил два мяча. «Милан» располагается на третьем месте с 48 очками в турнирной таблице.

Фото: Global Look Press
Источник: Calciomercato.com

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