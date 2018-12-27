Криштиану Роналду: «В футболе нет места расизму»

Автор: Дарья Григорьева 0

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал пост в Инстаграме. Запись касалась футболиста «Наполи» Калиду Кулибали.  

Форвард решил поддержать защитника. Ранее игрок подвергся расистским оскорблениям в матче против «Интера» (0:1).

В социальной сети португалец опубликовал совместную фотографию с Кулибали.

«Я всегда выступаю за воспитание и уважение как в мире, так и в футболе. Нет расизму, оскорблениям и дискриминации!» – написал Роналду в Инстаграме.

Фото: Global Look Press
Источник: инстаграм Криштиану Роналду

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