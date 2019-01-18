«Барселона» может продать Малкома

Автор: Дарья Григорьева 0

Полузащитник «Барселоны» Малком может сменить клубную прописку. Игроком продолжает интересоваться «Тоттенхэм». 

«Шпоры» уже провели переговоры по поводу возможного трансфера футболиста, у которого есть нехватка игрового времени. Предполагается, что лондонский клуб рассматривает бразильца как замену травмированному Гарри Кейну.

«Тоттенхэм» намерен арендовать Малкома на полгода с опцией выкупа по окончании сезона.

Напомним, что хавбек перешел в каталонский клуб в 2018 году из «Бордо». В нынешнем сезоне чемпионата Испании он провел пять игр.

Фото: Global Look Press
Источник: The Independent

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