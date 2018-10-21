«Реал» начал переговоры с Антонио Конте сразу после поражения от ЦСКА

«Реал» рассматривает кандидатуру Антонио Конте на пост главного тренера в случае увольнения Хулена Лопетеги. Мадридцы накануне проиграли «Леванте» на своем поле в 9-м туре Ла Лиги (1:2).

52-летний специалист может быть отправлен в отставку в связи с неудовлетворительными результатами.

Королевский клуб не может выиграть в пяти матчах подряд: три поражения и одна ничья в примере плюс поражение от ЦСКА в Лиге чемпионов. Команда впервые с мая 2009 года проиграла три матча подряд.

«Реал» начал переговоры с Конте еще 2 октября – сразу после поражения от ЦСКА (0:1).

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia