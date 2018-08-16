Хулен Лопетеги – первый за 11 лет тренер «Реала», проигравший дебютный матч

Автор: Тимофей Поршнев 0

Хулен Лопетеги

«Реал» в матче за Суперкубок УЕФА уступил «Атлетико». В этом матче отметился тренер «сливочных» Хулен Лопетеги.

Хулен Лопетеги стал первым за 11 лет главным тренером королевского клуба, проигравшим дебютный матч.

11 августа 2007 года «Реал» уступил «Севилье» (0:1) в первом матче за Суперкубок Испании после того, как мадридцев возглавил Бернд Шустер.

Лопетеги сменил в «Реале» Зинедина Зидана, который покинул «Сантьяго Бернабеу» по окончании прошлого сезона.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal.com

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