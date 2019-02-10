Александр Головин получил травму в матче с «Монпелье»

Полузащитник «Монако» Александр Головин получил травму. Это произошло в матче 24-го тура чемпионата Франции с «Монпелье» (2:2).

Хавбек получил повреждение из-за фола со стороны соперника и был заменен на 68-й минуте игры. Вместо него вышел Адриен Силва.

В скором времени футболист пройдет медицинское обследование. Оно поможет определить характер травмы футболиста и его сроки восстановления.

Напомним, что Головин перешел в «Монако» в 2018 году. В нынешнем сезоне в чемпионате Франции он провел 16 игр, забил один мяч и сделал одну голевую передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»