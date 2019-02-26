Нападающий «Атлетико» Мадрид Антуан Гризманн назвал самого сложного соперника в своей карьере. Им оказался полузащитник «Аякса» Френки де Йонг.

«Самый непростой соперник в моей карьере? Я бы назвал Френки де Йонга. Потому что я пытался оказывать на него давление, но у меня никогда ничего не выходило», — заявил француз.

Напомним, де Йонг и Гризманн встречались на газоне дважды: на групповой стадии Лиги наций.

Также отметим, что голландец перейдет в «Барселону» летом 2019 года. Договоренность между клубами была достигнута в зимнее трансферное окно.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com (EN)