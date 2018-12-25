«Барселона» вышла из борьбы за де Лигта

Автор: Дарья Григорьева 0

«Барселона» не намерена продолжать борьбу за защитника «Аякса» Маттейса де Лигта. Вероятно, молодой игрок не перейдет в каталонский клуб. 

«Сине-гранатовые» не собираются претендовать на футболиста из-за действий его агента Мино Райолы. Предполагается, что Райола устроил аукцион. Представитель голландца хочет осуществить трансфер де Лигта в тот клуб, который предложит ему самую высокую зарплату.

Также на защитника  претендуют «Ювентус» и «Бавария».

Напомним, что Маттейс де Лигт в нынешнем сезоне чемпионата Голландии провел за «Аякс» 16 игр, забил два мяча и сделал одну результативную передачу.

Фото: Global Look Press
Источник: El Mundo Deportivo

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