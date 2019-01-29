Лионель Месси: «Всегда тяжело выигрывать у такой команды, как «Севилья»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча против «Севильи». С ней каталонский клуб встретится в 1/4 финала Кубка Испании.

Форвард заявил, что у такой команды будет трудно выиграть, особенно, когда необходимо отыграться.

«Всегда тяжело выигрывать у такой команды, как «Севилья». Нам потребуется поддержка наших болельщиков, это важно для нас. «Севилья» – очень сильная команда, которая здорово играет на контратаках. Мы должны сохранить нашу хорошую форму в этом матче и в Ла Лиге, если хотим достигнуть успеха в этом сезоне», — сказал аргентинец

Напомним, что первая игра между «сине-гранатовыми» и «севильцами» завершилась победой второй команды (0:2).

Фото: Global Look Press

Источник: Football Espana